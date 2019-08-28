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Кремль отреагировал на изнасилование воллейболистки 

Рамблер 10 минут назад
Женщин насилуют не полицейские, а граждане. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник краснодарское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении против двоих сотрудников ППС из Анапы уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней.
На прошлой неделе свердловское управление СК предъявило обвинение в изнасиловании женщины троим полицейским из Екатеринбурга.
«Преступления совершают граждане», — убежден Песков, не согласившийся, что речь в обоих случаях идет о безнаказанности правоохранителей.
Официальный представитель Кремля назвал оба случая сексуального насилия граждан над гражданами абсолютно неприемлемыми, отвратительными, возмутительными и недопустимыми. Он выразил надежду, что виновные будут наказаны, призвав дождаться результатов разбирательств.
Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , СКР
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