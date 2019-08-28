Дело об изнасиловании волейболистки получило новый поворот

Адвокат полицейского, подозреваемого в принуждении к сексу 17-летней волейболистки, заявил, что его клиент и другие фигуранты дела отрицают факт сексуального контакта с девушкой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее в Анапе трех полицейских задержали за принуждение к сексу 17-летней волейболистки из Московской области . СМИ писали, что полицейские заметили, как девушка занималась на пляже сексом со своим молодым человеком. По данным «Комсомольской правды», парень «быстро удрал», но девушка убежать не смогла.

После этого полицейские якобы начали угрожать ей административной ответственностью за «аморальное поведение» и принудили к сексу.

Представитель одного из полицейских Юрий Гапеев заявил «МК», что девушка просила полицейских не сообщать о задержании ее родителям. Она якобы заявила, что находившийся с ней молодой человек является членом сборной РФ по волейболу, свои отношения они скрывают.

«Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. <…> Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — заявил Гапеев.

По его словам, полицейские отвергли обвинения в свой адрес. При этом они заявили, что не знали возраста спортсменки: она «под два метра ростом» и выглядит на 25-26 лет. Их адвокаты потребовали провести экспертизу, чтобы установить не паспортный, а «биологический» возраст девушки.

По словам полицейских, на пляже девушка была в состоянии легкого опьянения. Гапеев утверждает, что после встречи с полицейскими она пошла в ресторан и «употребила достаточно».

Однако «МК» отмечает, что после инцидента волейболистка сразу же отправилась на спортбазу и рассказала о случившемся тренеру. Тот вызывал полицию.

Позже в мэрии Анапы сообщили, что все трое полицейских уволены. Следователи возбудили против двух из них уголовное дело.