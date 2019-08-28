Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело об изнасиловании волейболистки получило новый поворот 

Рамблер 29 минут назад
Адвокат полицейского, подозреваемого в принуждении к сексу 17-летней волейболистки, заявил, что его клиент и другие фигуранты дела отрицают факт сексуального контакта с девушкой. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее в Анапе трех полицейских задержали за принуждение к сексу 17-летней волейболистки из Московской области. СМИ писали, что полицейские заметили, как девушка занималась на пляже сексом со своим молодым человеком. По данным «Комсомольской правды», парень «быстро удрал», но девушка убежать не смогла.
После этого полицейские якобы начали угрожать ей административной ответственностью за «аморальное поведение» и принудили к сексу.
Представитель одного из полицейских Юрий Гапеев заявил «МК», что девушка просила полицейских не сообщать о задержании ее родителям. Она якобы заявила, что находившийся с ней молодой человек является членом сборной РФ по волейболу, свои отношения они скрывают.
«Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. <…> Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — заявил Гапеев.
По его словам, полицейские отвергли обвинения в свой адрес. При этом они заявили, что не знали возраста спортсменки: она «под два метра ростом» и выглядит на 25-26 лет. Их адвокаты потребовали провести экспертизу, чтобы установить не паспортный, а «биологический» возраст девушки.
По словам полицейских, на пляже девушка была в состоянии легкого опьянения. Гапеев утверждает, что после встречи с полицейскими она пошла в ресторан и «употребила достаточно».
Однако «МК» отмечает, что после инцидента волейболистка сразу же отправилась на спортбазу и рассказала о случившемся тренеру. Тот вызывал полицию.
Позже в мэрии Анапы сообщили, что все трое полицейских уволены. Следователи возбудили против двух из них уголовное дело.
Комментарии353
Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Анапа , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на изнасилование воллейболистки34
США сделали заявление об изоляции России1
Лукашенко пожаловался на отношения с Турцией
Что убитая жена депутата успела рассказать любовнику1
Обострение отношений: Китай не пустил военный корабль США3
Видео
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
00:50
Кремль отреагировал на изнасилование воллейболистки
Происшествия
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:20
Макрон заявил об ошибке Запада в отношении России
В мире Статьи
01:50
Появились новые данные о погибших в «Иловайском котле»
Украина Армия
00:45
Уходите из Крыма: что США требуют от Москвы
В мире Статьи
05:15
Путин назвал главную задачу в Сирии
Политика Ближний Восток
00:52
Плоский штопор истребителя Су-57 попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение