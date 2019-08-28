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В Турции утонула россиянка 

News.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Россиянка утонула во время отдыха в турецкой провинции Анталья. Инцидент произошёл на пляже в курортном посёлке Конаклы.
69-летняя гражданка РФ Лариса Рычкова зашла в море, а через некоторое время начала тонуть. Ей на помощь бросились другие отдыхающие: они вытащили женщину из воды и связались со спасателями, сообщает турецкий телеканал NTV.
Медики отвезли туристку в одну из частных больниц, но, несмотря на усилия врачей, россиянка скончалась. Тело Рычковой передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.
Ранее News.ru сообщал, что в Турции несовершеннолетнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. У 12-летней девочки началась лихорадка, родители отказались от транспортировки дочери на родину. 27 августа её отец рассказал, что лихорадка спала, однако состояние подростка остаётся тяжёлым.
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Происшествия , Анталья , Конаклы , Турция
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