«Готовь гроб»: офицера винят в суициде срочника

Офицеру из военной части Уссурийска предъявили обвинение в доведении срочника до самоубийства, рассказала Магсити74 мать погибшего Станислава Куземы Светлана Латюк.

18-летний Кузема был найден мертвым в лесу неподалеку от части 30 марта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Два дня назад 36-летнему командиру взвода, в котором погибший проходил срочную службу, было предъявлено обвинение в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий.

По словам матери Станислава Куземы, комвзвода по фамилии Хомяков довел ее сына до суицида тем, что заставлял делать свою работу, а за ошибки наказывал — бил, лишал еды и сна.

«Последние слова, которые Хомяков сказал Стасу: "Готовь себе гроб"», — рассказала женщина.

Она добавила, что отдельное дело в связи с кончиной ее сына по тем же статьям было возбуждено против еще одного офицера из военной части Уссурийска. Следствие полагает, что тот содействовал Хомякову молчаливым согласием.