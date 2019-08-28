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«Готовь гроб»: офицера винят в суициде срочника 

Рамблер 1 час назад
Офицеру из военной части Уссурийска предъявили обвинение в доведении срочника до самоубийства, рассказала Магсити74 мать погибшего Станислава Куземы Светлана Латюк.
18-летний Кузема был найден мертвым в лесу неподалеку от части 30 марта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Два дня назад 36-летнему командиру взвода, в котором погибший проходил срочную службу, было предъявлено обвинение в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий.
По словам матери Станислава Куземы, комвзвода по фамилии Хомяков довел ее сына до суицида тем, что заставлял делать свою работу, а за ошибки наказывал — бил, лишал еды и сна.
«Последние слова, которые Хомяков сказал Стасу: "Готовь себе гроб"», — рассказала женщина.
Она добавила, что отдельное дело в связи с кончиной ее сына по тем же статьям было возбуждено против еще одного офицера из военной части Уссурийска. Следствие полагает, что тот содействовал Хомякову молчаливым согласием.
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Происшествия , Видео , Уссурийск
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