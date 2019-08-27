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После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ 

РИА Новости 11 минут назад
После принуждения полицейскими к сексу в поселке Витязево их несовершеннолетняя жертва отправилась на дискотеку, пишет "МК" со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что охотно общаются с журналистами только защитники подозреваемых. Судя по всему, кто-то из них передал изданию видео, на котором якобы изображена пострадавшая девушка. Утверждается, что ролик снят на дискотеке через два часа после надругательства над несовершеннолетней.
Ранее в соцсетях появилась информации, что в поселке Витязево полицейские застали на пляже пару. Парня они отпустили, а несовершеннолетнюю девушку принудили к сексу, запугивая отделом по делам несовершеннолетних. Пострадавшей оказалась волейболистка. Впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Троих подозреваемых в совершении преступления уволили, а затем поместили в СИЗО. Если вина бывших полицейских будет доказана, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
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Происшествия , ФСИН
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