Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике девушка упала с балкона шестого этажа во время занятия йогой 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: globallookpress.com
23-летняя студентка Алекса Терразас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Как сообщает местная пресса, девушка регулярно занималась йогой на балконе своей квартиры и часто использовала перила как опору в некоторых упражнениях. Выполняя одну из асан, она не удержала равновесие и сорвалась.
Пострадавшей сразу же вызвали скорую, её доставили в больницу с переломами рук, ног, таза и черепно-мозговой травмой. Ей сделали 11 операций. По словам врачей, на то, чтобы восстановиться и снова научиться ходить, пациентке понадобится около трёх лет.
Говорит Москва: последние новости
В Анапе поместили в СИЗО троих полицейских, обвиняемых в растлении школьницы Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями в Чечне 12 человек погибли от отравления грибами в Воронежской области с начала сезона
Происшествия , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Глав