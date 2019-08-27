В Мексике девушка упала с балкона шестого этажа во время занятия йогой

23-летняя студентка Алекса Терразас находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщает местная пресса, девушка регулярно занималась йогой на балконе своей квартиры и часто использовала перила как опору в некоторых упражнениях. Выполняя одну из асан, она не удержала равновесие и сорвалась.

Пострадавшей сразу же вызвали скорую, её доставили в больницу с переломами рук, ног, таза и черепно-мозговой травмой. Ей сделали 11 операций. По словам врачей, на то, чтобы восстановиться и снова научиться ходить, пациентке понадобится около трёх лет.