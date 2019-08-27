«Достало возиться с бомжами»: как крымчанка умерла у больницы

67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей. По словам местных волонтеров, пожилая женщина пришла в приемный покой с сильным нагноением на ноге — при себе она имела все необходимые для госпитализации документы. Несмотря на это сотрудники учреждения отказались принять пенсионерку, объясняя это тем, что в приемный покой можно поступить только на скорой помощи — ее больная так и не дождалась.

Управление Следственного комитета по республике Крым и Севастополю запустило проверку в связи со смертью 67-летней женщины на скамейке около приемного покоя городской больницы. «Мы выявили эту публикацию в СМИ, сейчас изучаем. Если сведения подтвердятся, то будет доследственная проверка», — сообщили в ведомстве ТАСС.

О трагедии стало известно 25 августа, когда в сообществе волонтеров «Сердце Севастополя» в соцсети «Вконтакте» заявили о том, что пенсионерка скончалась в 50 метрах от входа в больницу №4. В тот день она обратилась в учреждение с нагноением на ноге — при себе больная имела все необходимые для госпитализации документы: паспорт, полис и СНИЛС.

Севастопольские волонтеры опубликовали видео, на котором медработники приемного покоя отказываются ее принять, объясняя это тем, что «не имеют на это права», так как в учреждение больные поступают только на скорой помощи. Кроме того, сотрудники больницы отметили, что, по их мнению, пенсионерка не нуждается в лечении.

«Неравнодушная горожанка обратилась в приемный покой вышеуказанной больницы с просьбой оказать медицинскую помощь пенсионерке, и в ответ получила целую тираду, о том, как их «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами», — рассказали в сообществе.

В итоге добровольцы вызвали «скорую» прямо к скамейке приемного покоя, но пенсионерка ее не дождалась.

Начали проверку по факту публикации и в региональном департаменте здравоохранения.

«Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию, будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим», — сообщил и. о. директора ведомства Сергей Шеховцов.

По словам местных жителей, это не первый раз, когда в данном медучреждении к больным относятся подобным образом.

«Спину прихватило. Отправили в неотложку. Это там же. Просидела с 11.00 до 13.00. Никто не зашел и не вышел. Поднялась в регистратуру. Говорят, к терапевту запись завтра с утра и только на 10 сентября. Вот до слез. Ничего не поменялось в отношении больных. Зато ремонт евро», — поделилась своей историей горожанка Лилия Братико в сообществе «Сердце Севастополя».

Похожий инцидент ранее произошел в Тюмени. Там в «Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России» отказались принять девушку с отеком легких из-за того, что до конца врачебной смены оставалось пять минут.

Утром 25 августа горожанка почувствовала себя плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие фельдшеры скорой помощи сделали ей укол и поставили предварительный диагноз — отек Квинке, при котором опухают лицо шея и руки, а в редких случаях — внутренние органы. После осмотра горожанку повезли в «Западно-Сибирский медицинский центр», однако там больную не приняли, ссылаясь на окончание рабочего дня.

Позже портал 72.ru опубликовал разговор сотрудников данного медучреждения с пациенткой — его заснял на камеру один из очевидцев инцидента. «Вы думайте головой, когда везете. Что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете, такой диагноз, ее наблюдать надо. Вы еще дерзите», — говорила медсестра в ответ на уговоры фельдшера.

Мужчина настаивал на госпитализации тюменки с опасным заболеванием, но сотрудница стояла на своем. «Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум»,

В итоге пациентку доставили в Областную больницу №1 и поместили на амбулаторное лечение. Региональный СК и департамент здравоохранения начали проверку по факту инцидента.

«Проводим, потому что они в рамках ОМС на территории Тюменской области оказывают помощь жителям Тюменского района. Сегодня с проверкой туда вышли Росздравнадзор и ТФОМС», — сообщили в департаменте РИА «Новости».

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники данного учреждения действительно отказали пациентке с отеком легких в лечении. «Случай беспрецедентный, недопустимый. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. Случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания. Оснований для такого поведения и отношения к пациенту у сотрудников больницы не было», — поясняли в ведомстве.