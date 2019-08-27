На Алтае выясняют причины гибели парапланериста

По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время 26 августа 2019 года в городе Камень-на-Оби.

"Мужчина, совершая полет на параплане, упал с высоты 30-40 метров и разбился. Каменский межрайонный следственный отдел начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, изъято оборудование, на котором осуществлялся полет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.