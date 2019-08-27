Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтае выясняют причины гибели парапланериста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи Алтайского края выясняют причины гибели 50-летнего парапланериста, упавшего с высоты 30-40 метров, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время 26 августа 2019 года в городе Камень-на-Оби.
"Мужчина, совершая полет на параплане, упал с высоты 30-40 метров и разбился. Каменский межрайонный следственный отдел начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, изъято оборудование, на котором осуществлялся полет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние новости
Сколько в России приходится женщин на тысячу мужчин Лидеры G7 в растерянности от заявлений Макрона Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Происшествия , СКР , Алтай , Алтайский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предъявили требования Зеленскому242
Убийства и насилие: как погибали в «Иловайском котле»397
Жигунов прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк15
Полицейских Анапы обвинили в изнасиловании школьницы4
Санкции против «Северного потока-2» ударят по США69
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв
Армия Войска
01:50
Захарова раскритиковала G7
Политика
00:46
Со второй попытки: «Союз» пристыковался к МКС
Наука и техника
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение