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Ребенок получил травму в парке отдыха в Хакасии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В Хакасии проводится проверка по факту получения 9-летним мальчиком открытой черепно-мозговой травмы в саяногорском парке отдыха, сообщается во вторник на сайте республиканского следственного управления СК РФ.
"25 августа 2019 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Хакасия поступило сообщение о госпитализации в ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 9-летнего мальчика, поступившего с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма". По данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении СК.
Уточняется, что ребенок получил травму, не удержавшись на склоне, где установлены качели.
Мальчик госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Республика Хакасия , Саяногорск
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