Убийства и насилие: как погибали в «Иловайском котле»

Около месяца пять лет назад мирные граждане Иловайска были вынуждены жить под звуки ракетных залпов. В это время в городе шли ожесточенные бои между ополчением и украинскими силовиками, но к утру 27 августа Иловайск оказался под полным контролем вооруженных сил ДНР, которые взяли в кольцо противника. Эти дни вошли в историю как «Иловайский котел». «Газета.Ru» вспоминает трагические события пятилетней давности.

Пять лет назад в Иловайске развернулся первый ожесточенный бой с начала вооруженного конфликта на востоке Украины . Боевые действия в Донбассе велись с середины апреля 2014 года — с того момента, когда отряд во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) начал борьбу за город Славянск . При этом датой начала масштабного конфликта считается 1 июля — в этот день бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко принял решение прекратить перемирие и начать полноценные боевые действия.

Неравные силы

Кровь полилась в последний месяц лета 2014 года —10 августа в Донбассе началось ожесточенное сражение за Иловайск.

Возобновление контроля над городом было частью плана по окружению Донецка , разработанного штабом антитеррористической операции (АТО) — так украинская сторона ранее называла свои действия в Донбассе. Теперь они носят название операция объединенных сил (ООС). Взятие Иловайска украинскими силовиками отрезало бы административный центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) от Луганска . К тому же Иловайск — это крупный транспортный железнодорожный узел. Если бы ополченцы потеряли контроль над ним, они бы не смогли быстро перебрасывать подкрепления и грузы на находящиеся под угрозой участки фронта.

Чтобы увеличить наступательные силы под город были переброшены штурмовые группы специальных батальонов МВД Украины и добровольческих батальонов Национальной гвардии — «Донбасс», «Азов» и «Шахтерск». В операции также участвовали второй и 40-й батальоны территориальной обороны.

По оценке украинского военного эксперта Дианы Михайловой , слова которой приводит RT, перед активной фазой боев в районе Иловайска общая численность сил АТО составляла около 3 тыс. человек. У них на вооружении было примерно 70 единиц бронетехники и не менее 100 орудий и минометов.

Такая расстановка сил давала украинской стороне уверенность — город будет взят за несколько дней. «Мы не ехали на месяц и на год. Мы ехали на день, на два, максимум на три. Наша функция — взять под контроль [город]. [Предполагалось, что] полдня, максимум день заходят вооруженные силы. [На самом деле] силы не заходят ни день, ни два, ни три. <…> То есть мы уже, получается, не мишени, но пушечное мясо», — рассказал телеканалу «Украина» получивший ранение в этих боях боец батальона «Донбасс» Дмитрий.

Насилие над мирным населением

На Украине говорят об особой жестокости ополченцев, с которой они убили взятых в кольцо украинских силовиков. Однако военные армии ДНР считают это местью за то, что Иловайск терпел последние полмесяца перед «котлом».

«Обстрелы со стороны ВСУ и батальона «Донбасс» были просто-напросто жутчайшие. Клали всем: и «Градами», и «Смерчами», и «Ураганами» [реактивные системы залпового огня — «Газета.Ru»]. Реактивные снаряды можно было увидеть, подъезжая к Иловайску, которые как морковки торчали в поле, неразорвавшиеся», — рассказал телеканалу «Звезда» военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Жители частного сектора города Надежда и Владимир сообщили телеканалу, как в дни противостояния в их двор упал один из снарядов. Когда они пытались тушить возгорание водой, пламя от этого только усиливалось.

«Там малина была. И здесь как рвануло, огнем все горело. Мы взяли поливальник, это в 11 часов ночи было. И давай, говорю, дед, тушить, потому что мы сгорим. Заливаем, а оно все в клубах было. Не могли потушить», — рассказала жительница Иловайска.

По словам пары, за домом находился фосфор — «как пепел, все попалило».

«Травили нас фосфором, чем только могли, травили, выжигали. А мы живучие оказались», — добавила Надежда.

Но это было не самым тяжелым испытанием для этой семьи за период боевых действий. По словам пары, их сын был захвачен украинскими силовиками. Он сумел добраться до дома, только когда бойцы ДНР отогнали противника от города. Жительница Иловайска рассказала, что весь город в те дни был в огне, кругом были танки и машины с пулеметами.

Еще одно проявление жестокости со стороны ВСУ и добровольческих батальонов — пленение мирных жителей. «Известно об эпизоде, связанном с 14-й школой города Иловайска, когда порядка 15 человек были задержаны там, содержались в железном ящике, подвергались пыткам, лишались еды, сна, воды», — сообщил «Звезде» политолог Александр Асафов.

Очевидцы рассказывают также о мародерстве и бесчинствах со стороны украинской армии. Это признали даже на Украине. Генерал-майор ВСУ Петр Никитенко два года назад назвал бойцов добровольческого батальона «Донбасс» мародерами, бежавшими от ополченцев из-под Иловайска.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала телеканалу о случаях сексуального насилия со стороны силовиков.

«Было очень много изнасилованных. Не каждая женщина хочет об этом вспоминать, рассказывать об этом, афишировать. Точно так же было и мужское сексуальное насилие. Опять же не каждый мужчина захочет это рассказывать», — сказала она.

«Иловайский котел»

Ополченцы начали оказывать радикальное сопротивление противнику в канун Дня независимости Украины — 23 августа. Из допроса пленных и донесений разведки командиры ВС ДНР узнали, что украинское командование значительно ослабило тыл, перебросив почти все силы на овладение Иловайском.

В День независимости механизированные части ополчения дважды ударили по украинской армии: с востока (со стороны Успенки, 50 км от Иловайска) и с севера (со стороны Донецка и Моспино). Пятый батальон территориальной обороны «Прикарпатье» и несколько бригад ВСУ начали спешно и неорганизованно отступать.

«На тот момент ВСУ и батальон «Донбасс» понимали, что город им уже не удержать. Нужно было ждать подкрепления со стороны Киева. Для того, чтобы сдержать натиск ополчения, они действительно использовали людей как некий живой щит», — вспоминает Семен Пегов.

27 августа стало кульминаций противостояния — в этот день ополчение окончательно замкнуло кольцо окружения.

Практически не встречая сопротивления, передовые отряды ВС ДНР преодолели около 100 км и вышли к Азовскому морю, заняв Новоазовск (в 40 км от Мариуполя).

Вся наступательная группировка украинских войск оказалась в «Иловайском котле», но у ВСУ все же оставались ресурсы для операции по деблокированию. На прорыв кольца была брошена 92-я механизированная бригада из 2 тыс. солдат, но попытки прорваться к оказавшимся в котле войскам провалились.

Под угрозой уничтожения находились около 3 тыс. человек. Возмущенное украинское общество требовало конкретных действий от президента Порошенко, но в итоге Киев так и не спас украинских силовиков.

«Все подразделения из Иловайска и все подразделения с блокпостов проходили через Грабское, через наш блокпост. То есть, я им буквально махал рукой, ребята выезжали. Через 40 минут… они остались лежать на поле», — сказал телеканалу «Украина» рядовой 40-го отдельного мотопехотного батальона «Кривбасс» Сергей.

В «Иловайском котле» погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков. Более 400 солдат украинской армии были ранены.

Призыв Путина, разрыв кольца

На настроение ополчения повлияло обращение президента России Владимира Путина, с которым он выступил 29 августа.

Глава государства призвал ВС ДНР открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военнослужащих, чтобы они могли выйти из района боев.

«Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции», — передавал обращение российского лидера сайт Кремля.

Командование ополчения поддержало эту инициативу и выразило готовность обеспечить безопасность выхода из окружения украинских военнослужащих.

Но вместе с тем предъявило им условие — они должны были выйти через созданный коридор без вооружения.

На следующий день командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко сообщил, что ополченцы сдержали обещание и образовали специальный коридор для выхода украинских силовиков из окружения под Иловайском. Он должен был действовать до 11.00 мск. Об этом Семенченко узнал из телефонного разговора с Петром Порошенко, который, по его словам, достиг соответствующей договоренности в ходе переговоров «на высшем уровне».

В одиннадцатом часу пресс-служба «Донбасса» проинформировала, что первые колонны для вывода из окружения уже сформированы и определен маршрут их движения.

Кто виноват?

Украинская сторона убеждена, что ополчению удалось победить только за счет того, что в определенный момент им на помощь пришли российские войска. Недавно газета The Guardian сообщила, что британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия России в боях под Иловайском и собирается использовать их при подаче судебных исков против Москвы со стороны украинских военных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

При этом российская сторона категорически отрицает какое-либо участие в конфликте в Донбассе.

По мнению руководства РФ, к гибели сотен украинских силовиков привел отказ Киева следовать по маршруту предоставленного гуманитарного коридора на предложенных условиях. Есть информация, что они покидали «котел» с оружием.

Главный редактор украинского сайта «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов уверен, что вина за разгром под Иловайском всецело лежит на украинском военном командовании и прежде всего на начальнике Генштаба Украины Викторе Муженко , который «бросил окруженных на произвол судьбы».

«Военная экспертиза по Иловайску давно готова, дело можно расследовать хоть сейчас, но в суд дело не передают, власти покрывают бездарное командование и наплевательское отношение к жизням людей, и генералы, которые предали своих солдат, по-прежнему сидят в высоких кабинетах и на бюджетные деньги пытаются отмыть свои грязные лампасы и жалкие душонки», — писал Бутусов в своем фейсбуке.

Другая версия поражения украинской армии связана с недостаточным техническим обеспечением силовиков. «Если бы пошло на штурм Иловайска 12 танков и хотя бы 20 БМП [боевых машин пехоты], мы бы за один день его взяли и забыли бы про него», — сказал «Украине» командир одной из воинских частей ВСУ Александр Мотря.

Расследование ожесточенных боев не заканчивается до сих пор. Украинская сторона выясняет, кто виноват в гибели сотен военных.

При этом, кажется, никого на высшем уровне не волнует, кто должен нести ответственность за гибель и страдания мирных жителей Иловайска.