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Офицер погиб при задержании браконьеров на Камчатке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту смерти офицера, который погиб во время задержания браконьеров на реке Карага на Камчатке, сообщает региональное управление СК.
По данным следствия, офицер 1995 года рождения в ходе преследования нарушителей провалился в реку и был унесен течением.
«В ходе поисковых мероприятий в результате осмотра места происшествия с воздуха тело военнослужащего было обнаружено и силами водолазов извлечено из воды. Для установления причины смерти следственными органами назначено судебно-медицинское исследование трупа. Проводится проверка», — передает РИА «Новости» сообщение СК.
Там добавили также, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в ноябре 2016 года ФСБ пресекла деятельность нанесших ущерб в 20 млн рублей браконьеров на Камчатке.
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Происшествия , Другое , ФСБ , СКР , РИА Новости
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