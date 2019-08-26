Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У берегов Камчатки произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск.
"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", — говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отмечают, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от жителей не поступали.
Последние новости
Сколько в России приходится женщин на тысячу мужчин Лидеры G7 в растерянности от заявлений Макрона Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Происшествия , МЧС , Обнинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина54
Раскрыты масштабы «кадровой ямы» в России15
Еще одна страна захотела дружбы с РФ48
В РФ стариков хотят отдать в приемные семьи1
Ливень привел к сходу грунта в российском городе
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение