У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск

"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отмечают, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от жителей не поступали.