Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший с оружием российский полицейский найден мертвым 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: news.ykt.ru
В Якутии найден мертвым полицейский, сбежавший накануне с табельным оружием. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Рен ТВ со ссылкой на Readovka.
Отмечается, что на обоях в квартире сотрудника были обнаружены предсмертные записки. От имени погибшего в них сообщается, что молодой человек попал в сложную жизненную ситуацию и просит прощения у близких.
По предварительным данным, он потерял крупную сумму денег на финансовой пирамиде.
Ранее сообщалось, что в Якутске сотрудник транспортной полиции скрылся со служебным оружием. При себе у него был служебный пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему.
8 мая стало известно о том, что в Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. По предварительным данным, находившийся на дежурстве молодой человек пострадал от собственного табельного пистолета, в результате чего погиб.
Последние новости
Назван возможный статус России в G7 Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года Раскрыто будущее всех Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160
Происшествия , РЕН ТВ , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян77
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском173
На Крымском мосту заметили военную технику287
Назван возможный статус России в G75
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России15
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение