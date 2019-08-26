Сбежавший с оружием российский полицейский найден мертвым

Якутии найден мертвым полицейский, сбежавший накануне с табельным оружием. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Рен ТВ со ссылкой на Readovka.

Отмечается, что на обоях в квартире сотрудника были обнаружены предсмертные записки. От имени погибшего в них сообщается, что молодой человек попал в сложную жизненную ситуацию и просит прощения у близких.

По предварительным данным, он потерял крупную сумму денег на финансовой пирамиде.

Ранее сообщалось, что в Якутске сотрудник транспортной полиции скрылся со служебным оружием. При себе у него был служебный пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему.

8 мая стало известно о том, что в Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. По предварительным данным, находившийся на дежурстве молодой человек пострадал от собственного табельного пистолета, в результате чего погиб.