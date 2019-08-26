Американец откусил голову живому аллигатору

Жителю американского города Лафейетт , штат Луизиана, грозит тюремный срок за убийство молодого аллигатора. Об этом сообщает газета The Acadiana Advocate.

В июне 23-летний Клейтон Вурхис (Clayton Voorhies) на глазах своих знакомых, 22-летнего Джошуа Уокера (Joshua Walker) и 55-летнего Джулса Уокера (Jules Walker), откусил голову живой рептилии длиной 30 сантиметров.

Мужчину арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными с отягчающими обстоятельствами, а также в убийстве аллигатора до начала охотничьего сезона. Его знакомых оштрафовали за незаконное хранение аллигаторов.

Жестокое обращение с животными с отягчающими обстоятельствами карается штрафом величиной от пяти до 25 тысяч долларов (от 329 тысяч до 1,6 миллиона рублей) и лишением свободы на срок от одного до десяти лет. За убийство аллигатора до начала сезона и незаконное хранение аллигаторов в Луизиане грозит штраф на сумму от 400 до 950 долларов или тюремное заключение на срок до 120 суток.

В 2017 году сообщалось, что двум жителям американского штата Южная Каролина, напоившим молодого аллигатора пивом, предъявлены обвинения в издевательстве над дикими животными. Их нашли по снимкам, опубликованным в соцсети.