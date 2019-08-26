Заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета Марат Есеев рассказал про воздействие радионуклидов бария и стронция, найденные в образцах воздуха после происшествия на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Есеева, у данных веществ период полураспада является коротким.
Ученый отмечает, что их радионуклиды уже стабилизировались.
Они уже не опасны, — отметил Есеев.
Ранее сообщалось, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском случился 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. В результате инцидента погибли пять сотрудников Росатома.