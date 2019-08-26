Эксперт объяснил воздействие радиоактивных веществ в Северодвинске

Заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий Северного Арктического федерального университета Марат Есеев рассказал про воздействие радионуклидов бария и стронция, найденные в образцах воздуха после происшествия на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Есеева, у данных веществ период полураспада является коротким.

Ученый отмечает, что их радионуклиды уже стабилизировались.

Они уже не опасны, — отметил Есеев.