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В результате массового отравления грибами умерли 12 россиян 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло с 10 до 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Всего за лето в регионе зарегистрировано 67 диагнозов «острое отравление грибами», среди пострадавших трое детей. Один из несовершеннолетних скончался.
Сейчас на лечении находится семь человек, в том числе один в тяжелом состоянии.
По данным РИА «Воронеж», клиническая картина во всех случаях напоминает отравление белой поганкой. Сами пациенты рассказывали врачам центра острых отравлений облбольницы, что собирали «зеленушки» и «сыроежки», которые внешне можно спутать с ядовитым грибом.
Через 12 часов после употребления в пищу белой поганки начинают проявляться симптомы отравления: диарея, рвота без болей в животе. На третий день начинается печеночная недостаточность, которая может усугубиться вплоть до атрофии печени. Летальность отравления грибом — 10-40 процентов.
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Происшествия , РИА Новости
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