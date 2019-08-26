Внука бывшего главы российской республики нашли мертвым

Внука бывшего главы Коми Юрия Спиридонова нашли мертвым в элитном коттеджном поселке в Одинцовском районе Подмосковья . Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По информации издания, тело 32-летнего Федора нашла домработница, которая вместе с сыном приехала навести порядок в доме. В одной из комнат женщина увидела огромную лужу красного цвета, сперва подумав, что кто-то разлил варенье.

«Потом я увидела на полу трусы, полотенце и халат хозяина. Из-за стола виднелось тело Федора. Я так испугалась, что закричала на весь дом и позвала сына. Вместе мы зашли и увидели мертвого Федора, у него были порезаны руки на сгибе локтей», — сказала она.

Женщина отметила, что не заметила ничего необычного в поведении хозяина дома.

«Утром он сам себе на завтрак приготовил курицу. Днем я проходила возле его окон, он смотрел телевизор. Все было нормально», — добавила домработница.

По данным «Московского комсомольца», 32-летний Федор проживал с отчимом в поселке Довиль. Мужчина дистанционно работал в коммерческом кооперативе по выдаче займов, который находится в Сыктывкаре. Кооператив возглавляет его бабушка Галина Ивановна — она же вдова Юрия Спиридонова, который руководил Коми с 1992-го по 2002 год и скончался в 2010-м.