В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням

Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши , который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.

Napoli, pericoloso omicida polacco evade da Poggioreale usando un lenzuolo. Claudicante, ha superato il muro di cinta con lenzuola annodate. A Poggioreale è la prima evasione in 100 anni. Protagonista un recluso polacco di 31 anni, Robert Lisowski, accusato di di omicidio aggravato pic.twitter.com/RXgbqsSbxT— Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) 26 августа 2019 г. Ориентировку и фотографию 32-летнего преступника, который находился в заключении после убийства гражданина Украины в декабре прошлого года, распространило полицейское управление Неаполя . Сбежавшего называют "очень опасным" и призывают тех, кто его увидел, сразу сообщить в экстренные службы.

Роберт Лисовски убил украинца после ссоры из-за женщины. Тот заступился за свою знакомую, которой злоупотребляющий алкоголем поляк оказывал знаки внимания.

По сообщению итальянских СМИ, Лисовски смог осуществить первый за 100-летнюю историю тюрьмы побег. На фотографиях с места происшествия запечатлена кирпичная стена тюрьмы высотой около пяти метров и свисающий с нее тугой белый канат, судя по узлам, сделанный из простыней. Остается неясным, каким образом поляку удалось подняться на стену: предположительно, в этом ему помогли соратники по заключению: о побеге знали его товарищи из Северной Африки и Восточной Европы.