Лошадь убила мужчину в Москве 

В московском конно-спортивном клубе «Битца» найдено тело 49-летнего конюха Игоря Малтонова.
Мужчину обнаружили с переломами в закрытом изнутри ангаре, где он пролежал около трех дней, сообщает РЕН ТВ.
Погибшим оказался 49-летний конюх, приезжавший из Бурятии ухаживать за лошадьми. По предварительным данным, Малтонова убила лошадь.
На месте происшествия работают правоохранители.
По данным телеканала, погибший участвовал в соревнованиях и занимал призовые места.
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