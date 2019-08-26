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Лошадь убила мужчину в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В московском конно-спортивном клубе «Битца» найдено тело 49-летнего конюха Игоря Малтонова.
Мужчину обнаружили с переломами в закрытом изнутри ангаре, где он пролежал около трех дней, сообщает РЕН ТВ.
Погибшим оказался 49-летний конюх, приезжавший из Бурятии ухаживать за лошадьми. По предварительным данным, Малтонова убила лошадь.
На месте происшествия работают правоохранители.
По данным телеканала, погибший участвовал в соревнованиях и занимал призовые места.
Ранее сообщалось, что медведь убил грибника в Хабаровском крае.
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