Лошадь убила мужчину в Москве

В московском конно-спортивном клубе «Битца» найдено тело 49-летнего конюха Игоря Малтонова.

Мужчину обнаружили с переломами в закрытом изнутри ангаре, где он пролежал около трех дней, сообщает РЕН ТВ.

Погибшим оказался 49-летний конюх, приезжавший из Бурятии ухаживать за лошадьми. По предварительным данным, Малтонова убила лошадь.

На месте происшествия работают правоохранители.

По данным телеканала, погибший участвовал в соревнованиях и занимал призовые места.

Ранее сообщалось, что медведь убил грибника в Хабаровском крае.