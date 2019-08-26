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Россиянка погибла на склоне Фудзи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российская туристка погибла при восхождении на японский вулкан Фудзи.
По предварительной информации, на 29-летнюю россиянку Анну Дубровину упал камень или осколок горной породы, в результате чего она получила несовместимые с жизнью травмы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
В свою очередь, в консульском отделе посольства России в Японии сообщили, что в настоящее время японская полиция пока не предоставляла никакой информации по поводу этого инцидента.
Фудзи — действующий вулкан высотой 3776 метров, который находится в 90 км от Токио. Каждый год вулкан посещают десятки тысяч японцев и иностранцев.
Ранее сообщалось, что американский альпинист умер после покорения Эвереста.
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Происшествия , Азия , В мире , Анна Дубровина , ИТАР-ТАСС
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