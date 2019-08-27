Ситуацией с массовым увольнением хирургов на Урале займется прокуратура

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту массового увольнения хирургов в больницах Нижнего Тагила. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной массового увольнения медработников связано с несоответсвием трудовой нагрузки и уровнем зарплаты, поэтому будет проведена проверка о нарушении трудовых прав хирургов

Отмечается, что сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан отправятся в Нижний Тагил в среду, 28 августа.

Будут проведены встречи с хирургами, которые пожаловались на трудовые условия, а также с руководством медучреждений. После проверки материалов, в случае обнаружения нарушений, ведомство примет соответствующие меры.