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Ситуацией с массовым увольнением хирургов на Урале займется прокуратура 

Газета.Ru + ещё 39 49 минут назад
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту массового увольнения хирургов в больницах Нижнего Тагила. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной массового увольнения медработников связано с несоответсвием трудовой нагрузки и уровнем зарплаты, поэтому будет проведена проверка о нарушении трудовых прав хирургов
Отмечается, что сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан отправятся в Нижний Тагил в среду, 28 августа.
Будут проведены встречи с хирургами, которые пожаловались на трудовые условия, а также с руководством медучреждений. После проверки материалов, в случае обнаружения нарушений, ведомство примет соответствующие меры.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале.
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Происшествия , Видео , Общество , Дмитрий Песков , Генпрокуратура РФ , Свердловская Область
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