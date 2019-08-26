Прокуроры заинтересовались массовым увольнением хирургов

Сотрудники прокуратуры Свердловской области отправятся в Нижний Тагил, чтобы провести проверку о нарушении трудовых прав массово уволившихся хирургов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представители надзорного органа после 28 августа встретятся с врачами и руководством больниц. В частности, будут изучены доводы, изложенные работниками медицинских учреждений по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 26 августа в Кремле заявили, что вопрос массового увольнения хирургов Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции областных властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Министерство здравоохранения уже изучает этот вопрос.

22 августа сообщалось, что шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат. Завотделением в комментарии агентству «Все новости» подтвердил, что уровень нагрузки не соответствует оплате труда.