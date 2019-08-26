Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области чиновник погиб из-за падения в скотомогильник 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Pixabay.com
Глава села Ленинское Алексей Новиков, расположенное в Волгоградской области, погиб из-за того, что провалился в скотомогильник. Об этом информируют местные СМИ, ссылаясь на следователей.
Как стало известно, чиновник отдал поручение соорудить насыпь на скотомогильнике.
Сообщается, что после этого там разместили металлические каркасы. Потом на низ уложили бетонные плиты, которые засыпали землей.
По имеющейся информации, Новиков хотел лично осмтреть прочность конструкции. Однако она не выдержала и он упал в скотомогильник, где его засыпало землей.
Согласно поступившим сведениям, мужчину придавило бетонной воздухоотводной трубой.
Газета.Ru: последние новости
В Чечне забросали камнями поезд Петербург – Махачкала Прокуратура приступила к проверке по факту массового увольнения хирургов на Урале В Литве задержали двух российских пограничников
Происшествия , Алексей Новиков , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян76
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском171
На Крымском мосту заметили военную технику277
Назван возможный статус России в G72
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому110
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика Азия
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение