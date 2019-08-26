В Волгоградской области чиновник погиб из-за падения в скотомогильник

Глава села Ленинское Алексей Новиков , расположенное в Волгоградской области , погиб из-за того, что провалился в скотомогильник. Об этом информируют местные СМИ, ссылаясь на следователей.

Как стало известно, чиновник отдал поручение соорудить насыпь на скотомогильнике.

Сообщается, что после этого там разместили металлические каркасы. Потом на низ уложили бетонные плиты, которые засыпали землей.

По имеющейся информации, Новиков хотел лично осмтреть прочность конструкции. Однако она не выдержала и он упал в скотомогильник, где его засыпало землей.

Согласно поступившим сведениям, мужчину придавило бетонной воздухоотводной трубой.