CNN: в США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр

A gas explosion that was reportedly heard for miles has destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/ZRMdDEc9HX— CNN (@CNN) 25 августа 2019 г. Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился из-за взрыва газа. Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN, пострадавших в результате происшествия нет.

Телекомпания подчеркивает, что около 07:00 утра (14:00 мск) на место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих к нему территорий. Взрыв произошел около 08:00 утра (15:00 мск). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания торгового центра.