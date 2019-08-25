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CNN: в США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился из-за взрыва газа. Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN, пострадавших в результате происшествия нет.
Телекомпания подчеркивает, что около 07:00 утра (14:00 мск) на место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих к нему территорий. Взрыв произошел около 08:00 утра (15:00 мск). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания торгового центра.
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Происшествия , Колумбия , США
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