В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", — говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По данным ведомства, в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых установят конкретных должностных лиц колонии, причастных к преступлению.