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В Ростовской области заключенный сбежал из колонии 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег осужденного в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", — говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
По данным ведомства, в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых установят конкретных должностных лиц колонии, причастных к преступлению.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Новочеркасск , Ростовская Область
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