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СМИ: На Майорке семь человек погибли в авиакатастрофе 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: iffbaleares Twitter
На испанском острове Майорка в муниципалитете Инка в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом погибли семь человек. Об этом информирует ABC.
Отмечается, что двое из погибших находились на борту сверхлёгкого самолёта, пятеро — в частном вертолёте. В числе погибших двое детей.
Воздушные суда после столкновения упали в сельской местности.
На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Швейцарских Альпах при падении легкомоторного самолёта погибли три человека.
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Происшествия , телеканал АВС
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