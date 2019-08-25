На испанском острове Майорка в муниципалитете Инка в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом погибли семь человек. Об этом информирует ABC.
Отмечается, что двое из погибших находились на борту сверхлёгкого самолёта, пятеро — в частном вертолёте. В числе погибших двое детей.
Воздушные суда после столкновения упали в сельской местности.
На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Швейцарских Альпах при падении легкомоторного самолёта погибли три человека.