СМИ: На Майорке семь человек погибли в авиакатастрофе

На испанском острове Майорка в муниципалитете Инка в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом погибли семь человек. Об этом информирует ABC.

Отмечается, что двое из погибших находились на борту сверхлёгкого самолёта, пятеро — в частном вертолёте. В числе погибших двое детей.

Воздушные суда после столкновения упали в сельской местности.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Швейцарских Альпах при падении легкомоторного самолёта погибли три человека.