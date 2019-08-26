В Якутске возросло число отравившихся на свадьбах

Количество отравившихся на двух свадьбах в Якутске возросло до 42 человек. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в настоящее время с признаками отравления госпитализировано 28 человек.

Отмечается, что отравившиеся употребляли продукты в ресторанах одной сети на двух свадьбах.

Уточняется, что в результате проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Поясняется, что сотрудники ресторанов работали без медицинских книг и не соблюдали правила гигиены.

Кроме того, в заведениях выявлены нарушения технологии приготовления блюд и хранения продуктов.

Помимо этого, в пробах готовых блюд и сырья, а также у двух работников были выявлены возбудители сальмонеллеза.

Поясняется, что по результатам проверки в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела.

Ранее сообщалось, что на двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек.