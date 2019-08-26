Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске возросло число отравившихся на свадьбах 

Газета.Ru + ещё 17 50 минут назад
Фото: Depositphotos
Количество отравившихся на двух свадьбах в Якутске возросло до 42 человек. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
По информации ведомства, в настоящее время с признаками отравления госпитализировано 28 человек.
Отмечается, что отравившиеся употребляли продукты в ресторанах одной сети на двух свадьбах.
Уточняется, что в результате проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Поясняется, что сотрудники ресторанов работали без медицинских книг и не соблюдали правила гигиены.
Кроме того, в заведениях выявлены нарушения технологии приготовления блюд и хранения продуктов.
Помимо этого, в пробах готовых блюд и сырья, а также у двух работников были выявлены возбудители сальмонеллеза.
Поясняется, что по результатам проверки в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела.
Ранее сообщалось, что на двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек.
Газета.Ru: последние новости
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих во французском Байонне В Чечне забросали камнями поезд Петербург – Махачкала Полиция Геленджика проверяет заявление местного жителя об избиении казаками
Комментарии
Происшествия , Другое , Роспотребнадзор , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела возвращения России в G7197
«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр190
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России361
Норвегия засомневалась в целесообразности Севморпути3
У Рынски появится ребенок после смерти Малашенко7
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение