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Число отравившихся в ресторанах Якутска увеличилось до 45 

ТАСС + ещё 27 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Число людей, отравившихся в банкетных залах компании "Сеул", выросло до 45, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Якутии.
"За период с 19 по 26 августа в медицинские учреждения Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц примечательным было употребление пищи на свадебных мероприятиях, прошедших за период с 16 по 18 августа в банкетных залах ООО "Сеул", — рассказали в министерстве.
Там добавили, что у всех обратившихся предварительно диагностирован острый гастроэнтероколит, который, предположительно, имеет инфекционное происхождение. В результате лабораторного исследования клинического материала у 15 человек выявили возбудитель сальмонеллеза.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало о 42 заболевших и 28 госпитализированных. В шести пробах готовых блюд (салаты, заготовки для салатов), пяти пробах сырья (мясо курицы, говядина), а также у трех работников (повар, уборщица и официант) методом полимеразной цепной реакции определены возбудители сальмонеллеза. Эти сотрудники отстранены от работы.
Ведомство наложило временный запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежит четыре ресторана. Специалисты проверяют образцы их продуктов и сырья.
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Происшествия , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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