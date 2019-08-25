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Муж Скабеевой пожалел о разобранном самолете, который пилоты посадили в кукурузном поле 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Владимир Шубин © URA.RU
Супруг телеведущей Ольги Скабеевой, журналист «России 1» Евгений Попов пожалел о разобранном на части самолете «Уральских авиалиний», который пилоты посадили на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский. Ранее он выступал с предложением сделать из воздушного судна памятник.
«Глупо. Он, блин, в кукурузу сел. Не развалился. А его на помойку. Гудзонский аэробус сейчас тихо смеется в музее над нашим», — написал в своем telegram-канале Евгений Попов. Журналист ранее обратился к руководству «Уральских авиалиний» с предложением создать экспозицию о подвиге летчиков и поставить самолет в музей. «Самолет, севший на Гудзон, и сейчас привлекает тысячи туристов. Поступите правильно», — отметил Попов.
Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов пояснил «URA.RU», что самолет находился в операционном лизинге, поэтому теперь его необходимо вывезти обратно, чтобы не выплачивать таможенные пошлины. Скуратов отметил, что по правилам Airbus, ни одна запчасть с аварийного самолета не может быть использована для других лайнеров.
24 августа спецслужбы завершили эвакуацию самолета с поля. Перед этим воздушное судно распилили на несколько частей. В авиакомпании заявили, что обломки самолета будут утилизированы.
Аварийная посадка самолета A-321, выполнявшего рейс Жуковский—Симферополь, случилась 15 августа. В двигатели попали птицы. Благодаря мастерству командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все 233 человека, находившиеся на борту. Позже пилотам присвоили звание Героев России.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Скуратов , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Уральские авиалинии , Жуковский
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