Трап врезался в самолёт в Шереметьево

Самолёт в аэропорту Шереметьево получил повреждения от врезавшегося в него трапа. От удара у лайнера деформировались обшивка и хвостовая часть.

Сейчас воздушное судно осматривают техники, оно отстранено от полётов, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее News.ru писал, что рейсы «Пакистанских авиалиний» были задержаны после того, как женщина случайно открыла дверь аварийного выхода. Это случилось перед взлётом одного из лайнеров, отбывающих в Манчестер.

Пассажирка перепутала двери, и в результате сработал аварийный трап, а вылет лайнера был задержан на восемь часов.