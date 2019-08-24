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Трап врезался в самолёт в Шереметьево 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press
Самолёт в аэропорту Шереметьево получил повреждения от врезавшегося в него трапа. От удара у лайнера деформировались обшивка и хвостовая часть.
Сейчас воздушное судно осматривают техники, оно отстранено от полётов, сообщает Telegram-канал «112».
Ранее News.ru писал, что рейсы «Пакистанских авиалиний» были задержаны после того, как женщина случайно открыла дверь аварийного выхода. Это случилось перед взлётом одного из лайнеров, отбывающих в Манчестер.
Пассажирка перепутала двери, и в результате сработал аварийный трап, а вылет лайнера был задержан на восемь часов.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево
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