Сотрудники отеля, где пострадала 12-летняя россиянка, задержаны

Сотрудники отеля в турецком Бодруме задержаны в связи несчастным случаем в бассейне с 12-летней туристкой из России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Турции. Как сообщили агентству, вина гостиничного персонала в инциденте признана.

В настоящее время они задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется турецкой прокуратурой. Ломидзе о смерти туристов в Турции: Правильно оценивайте риски для здоровья Инцидент произошел в Турции 20 августа.

Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды. Накануне сообщалось, что прибывшие в Турцию российские врачи оценили состояние девочки как крайне тяжелое и отложили ее эвакуацию на родину в связи с опасностью для жизни.