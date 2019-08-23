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СК в Москве возбудил дело против криминального авторитета за вымогательство гостиницы в Таиланде 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные следователи устанавливают обстоятельства вымогательства и занятия высшего положения в преступной иерархии 49-летним мужчиной, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), — сказала Ю. Иванова.
Она пояснила, что в период с 20 июля по 4 августа 2018 г. находивший на пределами РФ обвиняемый с помощью лиц, находящихся под стражей, организовал телефонную связь со своим знакомым, отбывающим уголовное наказание по приговору суда. В разговоре обвиняемый потребовал от последнего передачи ему права собственности на гостиницу, расположенную на одном из островов Королевства Таиланд, стоимостью свыше 1 млн руб.
Злоумышленника объявили в розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении разыскиваемого заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры к задержанию других лиц, причастных к совершению указанных преступлений, добавила Ю. Иванова.
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Комментарии2
Происшествия , Юлия Иванова , Юлий Иванов , СКР , АГН "Москва" , Москва , Таиланд
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