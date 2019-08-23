СК в Москве возбудил дело против криминального авторитета за вымогательство гостиницы в Таиланде

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), — сказала Ю. Иванова.

Она пояснила, что в период с 20 июля по 4 августа 2018 г. находивший на пределами РФ обвиняемый с помощью лиц, находящихся под стражей, организовал телефонную связь со своим знакомым, отбывающим уголовное наказание по приговору суда. В разговоре обвиняемый потребовал от последнего передачи ему права собственности на гостиницу, расположенную на одном из островов Королевства Таиланд, стоимостью свыше 1 млн руб.