«Мне трудно дышать»: россиянку оставили умирать в роддоме

Ставропольском крае врачи оставили роженицу истекать кровью прямо на операционном столе, введя ей неправильную дозу лекарства, пишут местные СМИ. Сообщается, что во время кесарева сечения состояние девушки резко ухудшилось. Однако вместо оказания помощи обе акушерки ушли из операционной: одна сослалась на давление, а вторую якобы срочно попросил приехать муж. В результате девушка потеряла полтора литра крови — спасти ее не удалось. Комиссия Минздрава СК проводит проверку.

24-летняя роженица скончалась от обильной потери крови во время родов в селе Курсавка Ставропольского края. При этом врачи просто сбежали из палаты, не оказав ей необходимой помощи. Об этом сообщает «Кавказ Пост» со ссылкой на родственников погибшей.

По данным издания, в ГБУЗ «Андроповская районная больница» врачи должны были сделать пациентке кесарево сечение. Однако во время операции что-то пошло не так: уже в процессе извлечения младенца медики зафиксировали резкое ухудшение состояния роженицы. Кроме того, из строя вышла кислородная маска.

«Я ей показываю, что у нее девочка. И в этот момент она мне говорит: «Мне трудно дышать». Смотрю на монитор, поворачиваюсь — давление по нулям. То есть в этот момент произошла эмболия околоплодными водами — они попали в сосудистое русло. Это бывает в одном случае на 40 тыс. родов», — рассказала телеграм-каналу «Mash» 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, принимавшая роды.

При этом медики якобы не оказали девушке никакой помощи. Уманская сослалась на повышенное давление и ушла ставить себе капельницу. Вторая акушерка также ретировалась из палаты, заявив, что ее срочно попросил приехать муж.

«Я готова была упасть, а 20 минут не могут решить жизнь человека», — заявила врач.

В результате рожавшая девушка осталась одна на операционном столе в реанимации. К ней была направлена санавиация, однако спасти ее уже не удалось — роженица потеряла около полутора литров крови и скончалась. Младенец остался жив.

Как сообщает «Кавказ Пост», имела место еще одна врачебная ошибка — медики ввели роженице двойную дозу промедола. Именно этим было спровоцировано ухудшение ее состояния, предполагает издание.

Как бы то ни было, теперь разбираться во всем предстоит управлению Следственного комитета по Ставропольскому краю. «Газета.Ru» направила в ведомство запрос для уточнения появившейся в СМИ информации. На момент публикации материала ответ получен не был.

На данный момент по факту смерти роженицы уже проводит проверку комиссия министерства здравоохранения Ставропольского края. Ей предстоит определить качество оказания медицинской помощи в родильном доме Андроповской центральной районной больницы, сообщил «Ставропольской правде» министр здравоохранения региона Виктор Мажаров

При этом на период проводимых комиссией мероприятий акушер-гинеколог Евгения Уманская отстранена от работы. Вернется ли она к исполнению обязанностей, покажут результаты проверок.

Глава регионального минздрава также уточнил, что в период беременности женщина не обращалась в местные больницы — в первый раз врачи осмотрели ее уже в период начала родов. По словам главы министерства, медики сделали все возможное для сохранения жизни женщины. Вместе с ними также работали специалисты из другого медучреждения — дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре.

Ранее, в начале августа 2019 года, стало известно о еще одном ЧП в Ставропольском крае. Тогда регио