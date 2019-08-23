На Ставрополье вспыхнул лесной пожар

Лес загорелся рядом с селом Бешпагир в Ставропольском крае , в случае неблагоприятного развития событий будет решаться вопрос об эвакуации жителей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

"Рядом с селом Бешпагир загорелся лес. Огонь перекинулся с горящей травы и теперь угрожает населенному пункту, лес был опахан, но ситуацию осложняет порывистый ветер", — пишет губернатор в Instagram.

По его словам, создан оперативный штаб, предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения огня.

"В случае неблагоприятного развития событий, будем решать вопрос об эвакуации жителей близлежащих улиц", — отметил Владимиров.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горит 500 квадратных метров сухой растительности и 0,5 гектара лесной растительности.