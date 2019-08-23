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На Ставрополье вспыхнул лесной пожар 

РИА Новости + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Лес загорелся рядом с селом Бешпагир в Ставропольском крае, в случае неблагоприятного развития событий будет решаться вопрос об эвакуации жителей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Рядом с селом Бешпагир загорелся лес. Огонь перекинулся с горящей травы и теперь угрожает населенному пункту, лес был опахан, но ситуацию осложняет порывистый ветер", — пишет губернатор в Instagram.
По его словам, создан оперативный штаб, предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространения огня.
"В случае неблагоприятного развития событий, будем решать вопрос об эвакуации жителей близлежащих улиц", — отметил Владимиров.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горит 500 квадратных метров сухой растительности и 0,5 гектара лесной растительности.
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Происшествия , Пожары , Владимир Владимиров , Ставропольский Край
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