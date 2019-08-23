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Вора забили до смерти в Екатеринбурге 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором, укравшим сумку из машины.
Как сообщает Ura.ru, возле железнодорожного вокзала столкнулись три машины. Пока водители были заняты осмотром повреждений автомобилей, мужчина вытащил сумку из одной из машин и бросился бежать. За ним последовали несколько человек, в том числе хозяин одного из столкнувшихся автомобилей.
Через некоторое время во дворе дома на Вокзальной улице был обнаружен труп мужчины. Предположительно, участник ДТП догнал и ударил вора, тот упал и ударился головой. Точную причину смерти назовут после вскрытия.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшего установлена — это мужчина 1972 года, неоднократно судимый за кражи и грабежи.
Ударивший его мужчина задержан, в настоящее время с ним работает полиция.
Украденную сумку вернули хозяйке.
Происшествия , Криминал , Екатеринбург
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