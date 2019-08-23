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В Берлине убили уроженца Чечни 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
В Берлине неизвестный застрелил уроженца Чечни, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции города.
Пострадавший был убит в районе Моабит, он являлся известным правоохранительным органам исламистом, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
До этого правоохранительные органы Германии в соцсетях сообщали, что нападавший двигался на велосипеде и застрелил пострадавшего в голову. Преступник выкинул одежду и орудие преступления в реку Шпрее.
Происшествие случилось на пересечении улиц Штромштрассе и Турмштрассе, на поиски подозреваемого отправили вертолет. Полицейские не исключают, что убийство могло быть связано с организованной преступностью.
Летом 2019 года в полиции Берлина сообщали, что уроженцы Северного Кавказа стали совершать больше преступлений в Германии, связанных с вымогательством, «крышеванием», торговлей наркотиками.
Там также приводили в пример ситуацию, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 членов арабского клана.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , МВД , Bild , ИТАР-ТАСС , Германия , Чеченская Республика
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