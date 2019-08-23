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Власти Архангельской области опровергли второй взрыв в Северодвинске 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: News.ru
Органам власти Архангельской области ничего не известно о повторном взрыве во время испытаний на полигоне под Северодвинском 8 августа.
Источник из органов власти региона сообщил ТАСС, что у властей нет никакой информации о втором взрыве 8 августа в Нёноксе. В пятницу, 23 августа ЧП на полигоне также прокомментировал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил, что российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне.
Информацию о том, что за первым взрывом на полигоне 8 августа последовал второй, ранее распространили зарубежные СМИ со ссылкой на норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений NORSAR.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что президент получает объективную и достоверную информацию по всем последствиям ЧП в Архангельской области, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Песков , Сергей Иванов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Северодвинск
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