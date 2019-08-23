Власти Архангельской области опровергли второй взрыв в Северодвинске

Органам власти Архангельской области ничего не известно о повторном взрыве во время испытаний на полигоне под Северодвинском 8 августа.

Источник из органов власти региона сообщил ТАСС, что у властей нет никакой информации о втором взрыве 8 августа в Нёноксе. В пятницу, 23 августа ЧП на полигоне также прокомментировал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Он заявил, что российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне.

Информацию о том, что за первым взрывом на полигоне 8 августа последовал второй, ранее распространили зарубежные СМИ со ссылкой на норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений NORSAR.