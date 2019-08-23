Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно сел в Геленджике

"Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой", — цитирует "Интерфакс" гендиректора компании Сергея Скуратова.

По информации СМИ, причиной посадки мог стать перегрев двигателя.

Ранее сообщалось, что самолет этого же перевозчика, выполнявший рейс из Тель-Авива, совершил посадку в сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем. На борту самолета находились 160 пассажиров. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ гидравлики шасси.

В середине августа уже случался инцидент с самолетом, принадлежащим "Уральским авиалиниям". 15 августа Airbus A321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На взлете в двигатели самолета попали чайки, которые стаей летали рядом со взлетно-посадочной полосой. На борту находились 226 пассажиров, все они живы.