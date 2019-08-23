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Солдат-срочник обнаружен мёртвым в воинской части 

News.ru 32 минуты назад
Фото: News.ru
Девятнадцатилетнего солдата-срочника Никиту Берникова из Свердловской области обнаружили мертвым в воинской части.
Молодой человек проходил службу в 127-й мотострелковой дивизии в посёлке Сергеевка Приморского края. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Пока все улики указывают на самоубийство, передаёт «Ридус».
Как ранее писал News.ru, 34-летний военнослужащий Росгвардии был найден мёртвым в воинской части в городе Снежинске в Челябинской области. В ведомстве официально подтвердили информацию.
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Происшествия , Армия , Росгвардия , МВД , Ридус , Свердловская Область
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