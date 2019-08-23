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Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Сотрудница фонда Елизаветы Глинки обвинила казаков в нападении на бездомных в Москве. Инцидент произошел днем 22 августа в Пятницком переулке рядом с офисом фонда.
Люди сидели на лавочках и ждали оказания помощи, когда к ним подскочило несколько мужчин в камуфляже, пишут «Такие дела».
Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы мужчины немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков, — рассказала изданию сотрудница фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» Ася Еремина.
Она уточнила, что всего от нападения пострадало более четырёх человек. Люди получили сильные ожоги лица. По её мнению, на бездомных напали представители казачьего войска, которые заменяют пеший патруль.
Они не представились, закричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать. Мы не успели ничего понять, как они напали, — рассказал один из пострадавших, мужчина с инвалидностью.
В Центральном казачье войске «Таким делам» неофициально сказали, что «они почти уверены в том, что это было не их казаки».
Ранее News.ru писал о сотруднице Росреестра в Перми, которая пнула бездомного. Бродяга лежал на ступеньках у входа в здание ведомства. видеозапись инцидента выложили в Сеть, после чего руководство органа власти её уволило.
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Происшествия , Росреестр , Москва
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