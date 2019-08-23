Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве силовики заблокировали мечеть 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве ОМОН заблокировал мечеть на Басовской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».
По его данным, все выходы из здания перекрыты. Люди ждут, когда силовики разблокируют проход и начнут проверять паспорта. О причинах блокировки не сообщается.
11 августа сообщалось, что в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие более 240 тысяч человек. По словам руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, мероприятия прошли организованно, «без каких-либо проблем».
Последние новости
Медведев обозначил сроки перехода на четырехдневку в России Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на четыре года за кокаин Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие348
Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска
В США умер миллиардер Дэвид Кох6
Солдат-срочник обнаружен мёртвым в воинской части8
На Украине предложили продавать наркотики в Россию133
Видео
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:17
Никита Михалков получил травму
Шоу-бизнес Другое
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
00:36
ЕС и НАТО объединятся для «борьбы» с Россией
Армия В мире
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение