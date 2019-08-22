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МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили работу с бортовыми самописцами самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.
"Работа с черными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы", — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что с расшифровкой переговоров ознакомлены члены комиссии по расследованию авиапроисшествия.
"МАК в 30-дневный срок подготовит промежуточный отчет о результатах расследования", — уточнил собеседник агентства.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых — дети.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Уральские авиалинии , Межгосударственный авиационный комитет
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