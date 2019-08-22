Сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных об изнасиловании девушки двумя полицейскими, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее местное издание Znak.com сообщило, что двух полицейских полка ППСП УМВД Екатеринбурга задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное группой лиц") и по статье 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные группой лиц"), отмечает издание.
"По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу", — сказала Волк.
По ее словам, сотрудники главка установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку тому, как в регионе ведется работа с личным составом. В частности, будет дана оценка работе руководства региональной и городской полиции. Виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.