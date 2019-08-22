На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование

Ранее местное издание Znak.com сообщило, что двух полицейских полка ППСП УМВД Екатеринбурга задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное группой лиц") и по статье 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные группой лиц"), отмечает издание.

"По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники главка установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку тому, как в регионе ведется работа с личным составом. В частности, будет дана оценка работе руководства региональной и городской полиции. Виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.