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Сестру Эмина Агаларова ограбили 

Рамблер + ещё 2 59 минут назад
Фото: Instagram
Бизнесвумен Сабина Агаларова, сестра певца Эмина Агаларова, заявила «РЕН ТВ», что из ее квартиры были украдены около 5 млн рублей.
По данным телеканала, Агаларова не сразу обнаружила пропажу и обратилась в полицию, так как была в отъезде.
После того, как вернулась домой, сестра певца Эмина Агаларова не проверяла сейф, однако спустя некоторое время она все же решила его открыть и не досчиталась крупной суммы. При этом грабители забрали и две дорогие шубы, однако украшения оставили нетронутыми.
По данным «СтарХит», сестра певца владеет площадкой Concept Market в московском торговом центре Vegas. Ранее Сабина Агаларова оказалась в центре скандала из-за того, что забрала из магазинов арендаторов дизайнерские наряды на сумму 38 миллионов рублей. Позже выяснилось, что арендаторы не платили за съем помещений в течение нескольких месяцев, поэтому вещи были забраны за долги.
Происшествия , Шоу-бизнес , Эмин Агаларов , РЕН ТВ
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