Сестру Эмина Агаларова ограбили

Бизнесвумен Сабина Агаларова, сестра певца Эмина Агаларова заявила «РЕН ТВ», что из ее квартиры были украдены около 5 млн рублей.

По данным телеканала, Агаларова не сразу обнаружила пропажу и обратилась в полицию, так как была в отъезде.

После того, как вернулась домой, сестра певца Эмина Агаларова не проверяла сейф, однако спустя некоторое время она все же решила его открыть и не досчиталась крупной суммы. При этом грабители забрали и две дорогие шубы, однако украшения оставили нетронутыми.