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В Чечне взорвалась автоцистерна с газом 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Фото: ГУМЧС по Республике Чечня
Автоцистерна с топливом взорвалась в селе Серноводск в Чечне, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"На окраине села Серноводск Сунженского района Чеченской республики произошел взрыв автоцистерны со сжиженным углеводородным газом", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что разлива топлива удалось избежать, однако огонь успел перекинуться на близлежащие две хозяйственные постройки и один автомобиль.
"Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на близлежащие строения… В результате взрыва никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва цистерны", — сообщили в МЧС.
Причина взрыва автоцистерны устанавливается.
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