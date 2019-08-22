В Челябинской области умер сотрудник Росгвардии

В воинской части в Снежинске Челябинской области нашли мертвым 34-летнего сотрудника Росгвардии , пишет URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря управления Росгвардии по региону Альберта Габбазова.

По его словам, смерть бойца носит исключительно личный характер.

«Да, это действительно наш военнослужащий-контрактник, его тело было обнаружено в воинской части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели. Причины трагедии носят исключительно личный характер», — сказал Габбазов.

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