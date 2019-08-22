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В Челябинской области умер сотрудник Росгвардии 

Rambler News Service + ещё 2 57 минут назад
Фото: Wikimedia
В воинской части в Снежинске Челябинской области нашли мертвым 34-летнего сотрудника Росгвардии, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря управления Росгвардии по региону Альберта Габбазова.
По его словам, смерть бойца носит исключительно личный характер.
«Да, это действительно наш военнослужащий-контрактник, его тело было обнаружено в воинской части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели. Причины трагедии носят исключительно личный характер», — сказал Габбазов.
Ранее сегодня 56orb.ru сообщал, что в реке Урал на территории Оренбургской области утонул мужчина.
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Происшествия , Росгвардия , Снежинск , Челябинская Область
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