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Спецназ спас цыган от возмущенных россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в селе Подгорное Кемеровской области из-за угрозы самосуда со стороны местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, возле дома собрались более 100 мужчин, возмущенных конфликтом между их знакомыми и цыганами. Последние, как пишет канал, в драке нанесли соперникам несколько ножевых ранений. Сообщается, что конфликт начался после приставаний цыган к девушкам.
20 августа к дому цыган направилась толпа, увидевшие ее цыгане вызвали полицию. На место прибыли бойцы специальных отрядов быстрого реагирования и несколько нарядов патрульно-постовой службы, но «люди не расходятся», отмечает Baza.
Подгорное, согласно открытым данным, является небольшим селом в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Согласно переписи населения за 2010 год, там проживали около 800 человек.
Один из самых резонансных конфликтов последних лет с участием цыган произошел в июне в пензенском селе Чемодановка. Тогда в результате массовой драки между местными жителями и цыганами погиб один мужчина, двое попали в больницу. После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться.
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Происшествия , Кемеровская Область
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