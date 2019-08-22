Названа причина массовой драки с цыганами в Кузбассе

Цыгане и другие жители села Подгорное подрались из-за пьяной 15-летней девушки, рассказала телеграм-каналу Подъем одна из жительниц населенного пункта.

Утром СМИ сообщили, что в Подгорном в Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган. Осведомленные собеседники рассказали ТАСС, что драка имела место еще в начале недели, а причиной ее возникновения стало оскорбление цыганами компании девушек.

Местные мужчины заступились за девушек, потом ситуация обострилась, мужчины решили проучить цыган, но были остановлены полицией.

Участники драки были пьяны. В ходе нее два человека попали в больницу: один, житель Подгорного, был ранен ножом в шею и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй, житель соседнего населенного пункта, получил ранение в живот, степень тяжести его состояния оценивается как средняя.

После драки в село были направлены дополнительные подразделения полиции и Росгвардии , были возбуждены два уголовных дела о причинении вреда здоровью. Один подозреваемый задержан.

По словам собеседницы Подъема, конфликт начался на дискотеке: пьяная 15-летняя девушка «кидалась» на всех, «друг цыган» дал ей за это «леща», а проходивший мимо мужчина сильно избил за это его друга.

«Потом выходят всеми любимые цыгане. Они побили того, который заступился за девочку», — рассказала она.

В ходе последовавшей «стрелки» вооруженные ружьями местные жители стали «рыпаться», за это цыгане «пырнули» двоих из них. После этого цыган загнали в лес, те начали стрелять, местные вернулись в село и стали поджигать дома цыган — с их детьми и женами внутри.