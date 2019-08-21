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«Петрозаводскому маньяку» предъявили обвинение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: СК РФ
Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске осенью 2018 года, дело будет направлено в суд, сообщает в среду ведомство.
По информации прокуратуры, Ипатову предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии", "Угроза убийством" и "Умышленное убийство двух лиц, из хулиганских побуждений".
"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в верховный суд Карелии для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож.
В прокуратуре добавили, Ипатов в июне 2018 года в ходе ссоры нанес собутыльнику множественные удары, причинив вред здоровью. А в сентябре 2018 года "на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой" с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, два раза ударил ножом, после чего угрожал убить.
В сообщении указывается, что все преступления Ипатов совершил в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время злоумышленник арестован. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала обвиняемого вменяемым. Ипатов находится под стражей в Петрозаводске.
Кроме того, по информации следкома Карелии, сотрудники ведомства предъявили обвинение в халатности двум сотрудникам МВД, проигнорировавшим сообщения о преступлениях Ипатова.
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Происшествия , Антон Ипатов , Генпрокуратура РФ , МВД , Петрозаводск , Республика Карелия
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