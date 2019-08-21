Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа сумма ущерба от лесных пожаров в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составляет 7 млрд рублей.
«Если говорить про текущий год, то пока некая приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день — 7 млрд рублей», — сказал Клинов, уточнив, что ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 19 млрд рублей, передает ТАСС.
В пресс-службе Рослесхоза отметили, что прогнозируемый ущерб от лесных пожаров за текущий год не должен превысить сумму прошлогоднего, так как площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом и средними значениями за пять лет.
Также на это повлияет и закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому каждый гектар вырубленного леса арендатор участка обязан восполнить одним гектаром лесных насаждений. Закон уже вступил в силу и реализуется.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей, и разбиралась, почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгорания.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мужчину подожгли в Москве Обрушение породы произошло в шахте на Урале При взрыве в Германии пострадали россияне
Комментарии
Происшествия , Пожары , Михаил Клинов , Рослесхоз , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков79
Макрон поставил России условие возвращения в G860
Украинцы перепугали Прибалтику159
Порошенко покинул Украину82
Мужчину подожгли в Москве2
Видео
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
02:36
Дело об убийстве Круга получило новый поворот
Происшествия
06:28
Порошенко покинул Украину
В мире
01:13
В России найден новый источник радиоактивной угрозы
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение